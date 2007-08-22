Italian Pizza Simulator annoncé pour 2026

Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans ananas ?

Nichée dans un petit village italien de Toscane, la pizzeria de votre grand-mère est à l'abandon. Et vous avez décidé de lui redonner tout son éclat d'antan.Italian Pizza Simulator est un jeu de simulation de cuisine dans lequel vous allez... faire des pizzas, bien entendu. A vous de choisir les ingrédients, de suivre les recettes, d'en élaborer de nouvelles, et de séduire les clients, locaux et touristes, pas toujours faciles...Hachez, mijotez, mélangez, préparez la garniture et la pâte, puis, après une cuisson parfaite, régalez les clients !Signé Games Incubator, le jeu sortira sur PC, en 2026, sur Steam. Vous pouvez demander à participer au Playtest qui devrait être lancé dans quelques jours.