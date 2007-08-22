Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) The Outer Worlds 2 (PC, P...
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Italian Pizza Simulator annoncé pour 2026
Avec ou sans ananas ?Nichée dans un petit village italien de Toscane, la pizzeria de votre grand-mère est à l'abandon. Et vous avez décidé de lui redonner tout son éclat d'antan.
Italian Pizza Simulator est un jeu de simulation de cuisine dans lequel vous allez... faire des pizzas, bien entendu. A vous de choisir les ingrédients, de suivre les recettes, d'en élaborer de nouvelles, et de séduire les clients, locaux et touristes, pas toujours faciles...
Hachez, mijotez, mélangez, préparez la garniture et la pâte, puis, après une cuisson parfaite, régalez les clients !
Signé Games Incubator, le jeu sortira sur PC, en 2026, sur Steam. Vous pouvez demander à participer au Playtest qui devrait être lancé dans quelques jours.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Truck Driver: The Dutch Connection sort vendredi
- Escape Simulator 2 est disponible
- Call of Duty: Black Ops 7 : Philippe Etchebest joue-t-il vraiment au jeu ?
- Screamer : rencontrez les développeurs du jeu
- Mimesis, le jeu d'horreur coopératif signé Krafton est sorti
- Halo: Campaign Evolved annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)