Dernières actus
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) The Outer Worlds 2 (PC, P...
Onirism, le jeu d'aventure poét...
Demonschool, le jeu inspiré par...
Publié le Samedi 25 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Toute petite semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Gunfire Reborn est gratuit ce week-end
- Les jeux Tom Clancy's The Division sont en soldes jusqu'à -80%
- Kong Survivor Instinct
- Samorost 2
- Titanfall 2
- Windblown
- Les jeux Fireshine Games sont en soldes
- Into the Restless Ruins
- Les jeux Telltale The Walking Dead sont en soldes jusqu'à -90%
- Vampire Survivors
- Assassin's Creed Unity
- Dead By Daylight
- The Outer Worlds
- Total War Warhammer III
- Robocop Rogue City
- Cronos
- Mass Effect
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
- Onirism, le jeu d'aventure poétique est enfin disponible en version finale
- Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona sort le 19 novembre
- Frieda is Changing, un jeu d'enquête horrifique façon BD
- Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre
- The Lonesome Guild, le nouveau jeu Don't Nod est sorti
- Kingdom Come: Deliverance II sort son dernier DLC
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)