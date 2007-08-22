Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes du week-end

(TEST) The Outer Worlds 2 (PC, P...

Onirism, le jeu d'aventure poét...

Demonschool, le jeu inspiré par...

Frieda is Changing, un jeu d'enq...

 

Publié le Samedi 25 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Toute petite semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Gunfire Reborn est gratuit ce week-end
  • Les jeux Tom Clancy's The Division sont en soldes jusqu'à -80%
  • Kong Survivor Instinct
  • Samorost 2
  • Titanfall 2
  • Windblown
  • Les jeux Fireshine Games sont en soldes
  • Into the Restless Ruins
  • Les jeux Telltale The Walking Dead sont en soldes jusqu'à -90%
  • Vampire Survivors
  • Assassin's Creed Unity
  • Dead By Daylight
  • The Outer Worlds
  • Total War Warhammer III
  • Robocop Rogue City
  • Cronos
  • Mass Effect
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Pokemon Go change son système de niveaux

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)

- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

- (TEST) Davy x Jones (PC)

- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

Dernières Vidéos

- Onirism, le jeu d'aventure poétique est enfin disponible en version finale

- Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona sort le 19 novembre

- Frieda is Changing, un jeu d'enquête horrifique façon BD

- Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre

- The Lonesome Guild, le nouveau jeu Don't Nod est sorti

- Kingdom Come: Deliverance II sort son dernier DLC

- PowerWash Simulator 2 est disponible

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54733-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres