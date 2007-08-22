Dernières actus
Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona sort le 19 novembre
L'école, c'est démoniaqueIl est à la bourre, puisqu'il était attendu pour septembre... il ne sortira finalement que le 19 novembre. Demonschool est développé par Ysbryd Games et s'inspire des classiques du genre, tels que Persona ou Shin Megami Tensei. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
Le jeu raconte l'histoire de Faye, une étudiante qui se retrouve dans une université, située sur une île étrange. En explorant les lieux, elle va se rendre compte que des démons ont envahi l'école. Et ça tombe bien, elle est issue d'une longue lignée de chasseurs de démons. En compagnie de ses camarades de classe, tous plus étranges les uns que les autres, elle va tenter de rétablir l'ordre...
Entre gestion de son agenda pour poursuivre ses études et combats, vous aurez fort à faire... car les études permettent notamment d'améliorer vos personnages.
Les affrontements se dont au tour par tour, via des grilles tactiques.
Et une quinzaine de personnages, avec qui tisser des liens et pouvoir ainsi les intégrer à votre équipe, sont prévus dans le jeu.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
