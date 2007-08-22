Dernières actus
Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Kingdom Come: Deliverance II sort son dernier DLC
Après, place à Kingdom Come Deliverance IIIWarhorse Studios et Deep Silver ont annoncé la sortie du dernier DLC de Kingdom Come: Deliverance II. Il sortira le 11 novembre prochain. Il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series. Pour rappel, vous pouvez retrouver le test du jeu de base ici.
Intitulé Mysteria Ecclesiae, ce DLC envoie notre héros, Henry, auprès de Sigismund Albicus, un guérisseur de grande renommée, proche du roi Wenceslas. Alors qu'il est chargé d'enquêter dans le monastère de Sedletz, Henry se retrouve en plein coeur d'introgues de pouvoirs, où l'empoisonnement et le meurtre sont omniprésents.
Il va surtout falloir trouver d'où vient cette soudaine épidémie qui frappe la région.
Ce nouveau DLC est inclus dans l'édition Gold et dans l'Expansion Pass. Il se dévoile en vidéo :
