Wreckreation : ultime vidéo avant la sortie

Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le nouveau Burnout ?

Studio composé d'anciens développeurs de la série Burnout, Three Fields Entertainment lance son nouveau jeu de course, Wreckreation, le 28 octobre sur PS5, PC et Xbox Series.Pour nous faire patienter les derniers jours, ils ont dévoilé une toute nouvelle vidéo.Au menu, un monde ouvert, plus de 50 voitures à piloter, 400km² de routes destinées à la vitesse, les cascades et bien entendu aussi, les accidents.A tout moment, les joueurs peuvent ouvrir le menu de construction et créer leurs propres circuits, tremplins, pistes, rampes, boucles, loopings et j'en passe.Ces circuits pourront être partagés avec la communauté.Wreckreation sera disponible au prix de 39,99 €.