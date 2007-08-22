Dernières actus
Solasta II en accès anticipé p...
Go Home Annie : le jeu d'horreur...
(TEST) Trust GXT 872 Xyra, un cl...
Riddlewood Manor, le jeu d'avent...
Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Wreckreation : ultime vidéo avant la sortie
Le nouveau Burnout ?Studio composé d'anciens développeurs de la série Burnout, Three Fields Entertainment lance son nouveau jeu de course, Wreckreation, le 28 octobre sur PS5, PC et Xbox Series.
Pour nous faire patienter les derniers jours, ils ont dévoilé une toute nouvelle vidéo.
Au menu, un monde ouvert, plus de 50 voitures à piloter, 400km² de routes destinées à la vitesse, les cascades et bien entendu aussi, les accidents.
A tout moment, les joueurs peuvent ouvrir le menu de construction et créer leurs propres circuits, tremplins, pistes, rampes, boucles, loopings et j'en passe.Ces circuits pourront être partagés avec la communauté.
Wreckreation sera disponible au prix de 39,99 €.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
- Onirism, le jeu d'aventure poétique est enfin disponible en version finale
- Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona sort le 19 novembre
- Frieda is Changing, un jeu d'enquête horrifique façon BD
- Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre
- The Lonesome Guild, le nouveau jeu Don't Nod est sorti
- Kingdom Come: Deliverance II sort son dernier DLC
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)