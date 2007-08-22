Dernières actus
Publié le Vendredi 24 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Go Home Annie : le jeu d'horreur sort sur PS5 et Xbox Series
Doux foyerSorti en fin d'année dernière sur PC, Go Home Annie est un jeu d'horreur en vue subjective développé par Misfit Village et édité par Nordcurrent Labs. Il vient d'être annoncé prochainement sur PS5 et Xbox Series. Lors de sa sortie sur console, il bénéficiera d'une mise à jour de contenu sur PC.
Le jeu raconte l'histoire d'Annie, une simple de la Fondation SCP, une organisation secrète que l'on appelle pour gérer les problèmes de nature paranormale. Sécuriser, contenir, protéger sont les mots d'ordre de cette organisation. Et Annie va devoir mettre la main à la pâte et tenter de découvrir quelles sont les anomalies, pourquoi elles sont là... et ainsi résoudre des énigmes et trouver des réponses.
Les développeurs avouent utiliser des mécaniques de jeu vicieuses permettant aux joueurs d'utiliser des anomalies pour résoudre les énigmes et parcourir les niveaux du complexe. Et on sait que tout ce qui est vicieux, ça vous passionne.
