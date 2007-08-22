Dernières actus
Dispatch : le jeu sur le quotidi...
Xbox Game Pass : encore plus de ...
Quels sont les meilleurs sites d...
Jouer au casino en ligne : tops ...
Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
A Pinball Game That Makes You Mad, un jeu de flipper façon casse-tête
Les boulesCasse-tête en forme de flipper, A Pinball Game That Makes You Mad vous envoie sur un circuit dans lequel vous allez devoir progresser, sans cesse.
Les flippers (ou batteurs en français) vous permettent de faire avancer la bille, en essayant de trouver le bon chemin dans ce labyrinthe qui semble inextricable.
Les développeurs annoncent une durée de jeu de 2... à au moins 1000 heures, selon votre capacité à maîtriser la bête.
Signé Azimuth Studios, A Pinball Game That Makes You Mad sortira sur PC, via Steam, le 18 novembre prochain. Notez qu'une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
- Onirism, le jeu d'aventure poétique est enfin disponible en version finale
- Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona sort le 19 novembre
- Frieda is Changing, un jeu d'enquête horrifique façon BD
- Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre
- The Lonesome Guild, le nouveau jeu Don't Nod est sorti
- Kingdom Come: Deliverance II sort son dernier DLC
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)