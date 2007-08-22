Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour octobre

Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour octobre

Du lourd

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.

Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
  • Commandos: Origins (Cloud, Console, and PC) - le 22 octobre - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) 
  • Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 22 octobre - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)   
  • PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 23 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass  
  • Bounty Star (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – le 23 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass  
  • Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC) - le 24 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass  
  • Halls of Torment (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 28 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass  
  • The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 29 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass  
  • 1000xResist (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass  
  • Football Manager 26 (PC) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass  
  • Football Manager 26 Console (Cloud, Console, and PC) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass  

 

 
