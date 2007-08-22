Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour octobre

Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Du lourd

Commandos: Origins (Cloud, Console, and PC) - le 22 octobre - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 22 octobre - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 23 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Bounty Star (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – le 23 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC) - le 24 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Halls of Torment (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 28 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 29 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

1000xResist (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Football Manager 26 (PC) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Football Manager 26 Console (Cloud, Console, and PC) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :