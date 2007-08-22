Dernières actus
Quels sont les meilleurs sites d...
Jouer au casino en ligne : tops ...
(TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, ...
Vampire: The Masquerade – Bloo...
Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour octobre
Du lourdLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
- Commandos: Origins (Cloud, Console, and PC) - le 22 octobre - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 22 octobre - Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 23 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Bounty Star (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – le 23 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC) - le 24 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Halls of Torment (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 28 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 29 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 1000xResist (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Football Manager 26 (PC) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Football Manager 26 Console (Cloud, Console, and PC) - le 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
- Onirism, le jeu d'aventure poétique est enfin disponible en version finale
- Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona sort le 19 novembre
- Frieda is Changing, un jeu d'enquête horrifique façon BD
- Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre
- The Lonesome Guild, le nouveau jeu Don't Nod est sorti
- Kingdom Come: Deliverance II sort son dernier DLC
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)