Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Riddlewood Manor, le jeu d'aventure horrifique est sorti
Un sourire de tueurPetit jeu d'aventure en point & click signé Peanut Button, un studio indépendant américain, Riddlewood Manor vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 15 €.
Doté d'une ambiance graphique stylisée, façon dessin à la main, le jeu vous entraîne dans le manoir Riddlewood. Un manoir vivant qui ne cherche qu'une seule chose : vous tuer.
Vous allez devoir passer de salle en salle, résoudre les puzzles et énigmes, et tenter de ne pas mourir.
Attention, la poupée maléfique Suzie cherche un nouveau compagnon de jeu. Evitez de croiser son regard. Evitez de la croiser tout court, en fait...
