Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti

Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

En tout cas, c'est joli

Dispatch est un mélange de jeu vidéo et de comédie sous forme de film d'animation, dans lequel vous allez découvrir le quotidien des super-héros. Parce que les super-héros ont eux aussi besoin d'une organisation au poil.Vous êtes Robert Robertson, alias Mecha-Man. Manquez de bol, votre armure de super-héros a été détruite lors de votre dernier combat contre votre ennemi juré, un super-vilain. Résultat, vous n'êtes plus équipé pour sauver le monde et vous êtes derrière un bureau à gérer le boulot de vos coéquipiers, dans un centre de répartition des missions.Votre mission consistera à envoyer les super-héros adéquats selon les missions, mais aussi reconstruire votre armure. Et puis, il y a la vie au bureau, ses relations, ses amitiés...Le jeu est développé par AdHoc Studio, basé à Los Angeles est composé d'anciens développeurs de chez TellTale Games.Il vient de sortir sur PC et PS5.