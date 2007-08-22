Dernières actus
A Pinball Game That Makes You Ma...
Dispatch : le jeu sur le quotidi...
Xbox Game Pass : encore plus de ...
Quels sont les meilleurs sites d...
Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
I Mother, un jeu d'aventure préhistorique
IntéressantDéveloppé par HellYeah!, un petit studio indépendant situé au Japon, et édité par Indie.io, le jeu I Mother est un jeu d'aventure qui se déroule dans les temps de la Préhistoire.
Vous allez incarner une jeune femme de Néandertal, dont le but est de rejoindre sa tribu. Seule, perdue, elle va traverser le monde et croiser les prémices de la civilisation, le début du langage écrit via des symboles, tout en essayant de survivre.
Le jeu a été développé selon les recherches de la paléoanthropologue Genevieve von Petzinger. Les symboles sont issus de découvertes sur des sites archéologiques datant de 35 000 à 10 000 avant J.‑C.
Pas de carte. Faites jouer votre mémoire.
Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 15 €.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
- Onirism, le jeu d'aventure poétique est enfin disponible en version finale
- Demonschool, le jeu inspiré par la saga Persona sort le 19 novembre
- Frieda is Changing, un jeu d'enquête horrifique façon BD
- Assassin’s Creed Shadows sort sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre
- The Lonesome Guild, le nouveau jeu Don't Nod est sorti
- Kingdom Come: Deliverance II sort son dernier DLC
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)