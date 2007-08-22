Dernières actus
Publié le Jeudi 23 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Battlefield 6 dévoile la bande-annonce de sa Saison 1
Nouveau contenu payantC'est le 28 octobre que Battlefield 6 lance sa saison 1. Et ça débute par Opérations Rebelles, la première phase de cette première saison, avec du nouveau contenu : une nouvelle carte "Plaine de l'or noir" ainsi qu'un nouveau mode 4 contre 4 intitulé "Point d'attaque".
La deuxième phase s'intitule "Résistance californienne" et sortira le 18 novembre. Elle inclura une carte située dans une banlieue de la Californie du Sud appelée Eastwood, ainsi qu'un nouveau mode appelé Sabotage. Dans ce mode, les joueurs doivent détruire un maximum de sites.
Enfin, la dernière phase de la saison 1 débutera le 9 décembre. Elle a pour nom "Offensive hivernale" et vous entraînera sur Empire State, dans le froid.
Une vidéo dévoilant tout ça a été publiée. En attendant, checkez notre test du jeu.
