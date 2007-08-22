Dernières actus
Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est enfin sorti
On ne l'attendait plus6 ans après avoir été annoncé, entre reports, développement recommencé à zéro ou presque, bref, une mise en chantier complètement chaotique, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est enfin sorti. Il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Que faut-il en attendre ? Aucune idée pour le moment...
Vous allez y incarner Phyre, un vampire de l'ancien temps, qui débarque à Seattle après plus de cent années de sommeil. Certains vous considèrent comme le Nomade, un vampire annonciateur de grands changements. Vous, vous allez simplement tenter de survivre et vous faire une place parmi les six clans vampiriques (Brujah, Tremere, Banu Haqim, Ventrue, Toreador et Lasombra), chacun ayant ses propres lois, ses propres règles, ses propres aspirations. Vous allez naviguer entre chaque, alors que la lutte de pouvoir fait rage. Et vous allez surtout tenter de retrouver votre puissance d'antan.
On espère pouvoir vous en proposer rapidement un test... mais rien n'est moins certain.
