Dernières actus
Kentum, entre aventure et platef...
(TEST) Echoes of the End (PC, PS...
Slay the Princess s'offre un art...
Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Farming Simulator 25: Highlands Fishing dévoile ses machines
Même pas un mode distillerie de whisky ?Déjà disponible sur PC, Xbox Series et PS5, le jeu Farming Simulator 25 va s'enrichir d'un nouveau DLC le 4 novembre prochain. Notez que ce DLC est inclus dans le Season Pass Year 1.
Farming Simulator 25: Highlands Fishing propose de se lancer dans l'aquaculture. Ou simplement découvrir les côtes écossaises, une canne à pêche à la main.
Présentant un nouvel environnement, Kinlaig, dans les Hightlands, cette extension est présentée comme un "bac à sable". Autrement dit, une terre vierge où tout est à faire, selon vos désirs et envies. Outre le bord de mer, cette région propose des champs, des enclos, des forêts...
De nouveaux fabricants et modèles d'enfins débarquent avec l'extension :
- Can-Am Outlander Max XU
- CLAAS Rollant 630 RC Uniwrap
- Dammann DT 2800H S5
- DEUTZ-FAHR Series 6230 TTV
- GRIMME Varitron 470
- GT Bunning Lowlander Widebody 250 HBD
- Holaras UMR 300-FC
- Holaras UR 205
- JCB Fastrac 2000 4WS Series
- JCB Fastrac 8000 Icon Series
- Lizard Motors Cargo Vessel
- Lizard Motors Sport Boat
- New Holland T8000 Series
- Väderstad Proseed V24
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Arc Raiders : un nouveau Playtest avant la sortie
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est enfin sorti
- Spooky Express, un petit jeu de puzzles monstrueux
- Farming Simulator 25: Highlands Fishing dévoile ses machines
- Kentum, entre aventure et plateformes post-apo
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)