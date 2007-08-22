- Farming Simulator 25: Highlands Fishing dévoile ses machines

Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Même pas un mode distillerie de whisky ?

Can-Am Outlander Max XU

CLAAS Rollant 630 RC Uniwrap

Dammann DT 2800H S5

DEUTZ-FAHR Series 6230 TTV

GRIMME Varitron 470

GT Bunning Lowlander Widebody 250 HBD

Holaras UMR 300-FC

Holaras UR 205

JCB Fastrac 2000 4WS Series

JCB Fastrac 8000 Icon Series

Lizard Motors Cargo Vessel

Lizard Motors Sport Boat

New Holland T8000 Series

Väderstad Proseed V24

Déjà disponible sur PC, Xbox Series et PS5, le jeu Farming Simulator 25 va s'enrichir d'un nouveau DLC le 4 novembre prochain. Notez que ce DLC est inclus dans le Season Pass Year 1.Farming Simulator 25: Highlands Fishing propose de se lancer dans l'aquaculture. Ou simplement découvrir les côtes écossaises, une canne à pêche à la main.Présentant un nouvel environnement, Kinlaig, dans les Hightlands, cette extension est présentée comme un "bac à sable". Autrement dit, une terre vierge où tout est à faire, selon vos désirs et envies. Outre le bord de mer, cette région propose des champs, des enclos, des forêts...De nouveaux fabricants et modèles d'enfins débarquent avec l'extension :Un DLC à découvrir en vidéo :