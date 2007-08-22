Dernières actus
Publié le Mardi 21 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Blackwood, un jeu d'action à la John Woo
Avec un soupçon de John WickNous sommes en 2012. Vous êtes gérant d'un magasin de DVD. Du moins le jour. Parce que la nuit, vous êtes un assassin... Tiraillé entre votre propre survie, votre morale et un passé qui ne cesse de resurgir, vous abattez vos cibles avec précision.
Blackwood est un jeu signé AttritoM7 Productions, qui est annoncé sur PC, sur Steam, en 2026. Il ne devrait pas sortir avant la fin de l'année.
Shoot en vue extérieure, le jeu raconte une histoire de manière cinématique, et les gunfights s'offrent des ralentis à la John Woo, avec une violence digne d'un film de la saga John Wick.
En tout cas, ça a l'air fun. Alors on vous montre la première vidéo du jeu, qui vient d'être dévoilée :
