(TEST) Légendes Pokémon Z-A (Nintendo Switch 1 & 2)

Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un renouveau en demi-teinte

La sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet a jeté un froid sur la communauté de fans, il y a 3 ans. Un épisode raté, tant visuellement que dans son gameplay, laissait présager l'essoufflement d'une série pourtant toujours aussi populaire.Les fans attendaient donc ce nouvel épisode de pief ferme pour savoir si la Pokémon Company a totalement perdu le fil de son univers, ou si la Pokéball bouge encore...Nous avons passé le week-end sur le jeu, pour arpenter les rues de la nouvelle ville d'Illumis et balancer des balles dans la gueule de plein de bestioles toutes plus bizarres les unes que les autres.Et ça nous a donné envie de faire la même chose dans la réalité.