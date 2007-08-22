- Keeper est sorti sur PC et Xbox

Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Jouez un phare alors que vous n'êtes pas une lumière

Nouveau jeu signé Double Fine Productions et Xbox, Keeper est désormais disponible sur PC et Xbox Series, avec également une disponibilité via le Xbox Game Pass.Le jeu raconte l'histoire d'un phare abandonné qui revient à la vie après des siècles de sommeil. Accompagné d'un oiseau marin qui répond au nom de Twig, il va se lancer dans un voyage à travers des mondes oubliés, des civilisations disparues, des univers singuliers...Un jeu poétique auquel il sera possible de jouer n'importe où : la progression est sauvegardée même si vous passez de la Xbox au PC, via Steam ou l'application Xbox.Découvrez la bande-annonce de lancement du jeu :