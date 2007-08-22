- Plants vs. Zombies: Replanted arrive le 23 octobre

Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour d'un classique

PopCap Studios sortira le 23 octobre une version remasterisée - et enrichie - de son Plants vs Zombie. Intitulé Plants vs. Zombies: Replanted, le jeu est attendu sur PC (via Steam, EA app, Epic Games Store), Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.Tout ça. Et au prix de 19,99 €.Avec de nouveaux graphismes HD, le jeu propose également du multi en local, un joueur jouant les plantes, l'autre les zombies.Un nouveau personnage, le zombie avec un casque du Crabe de Valve Software (Half-life) est aussi inclus.