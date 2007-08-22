Dernières actus
Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Kaku : Ancien Seal est disponible sur Xbox Series et PS5
Elie, de son petit nomKaku : Ancient Seal est un jeu d’action aventure en monde ouvert combinant exploration, énigmes et combats en solo. Déjà disponible sur PC depuis Juillet 2024, le jeu fait son arrivée sur consoles. Il est désormais disponible sur Xbox Series et PS5.
Vous allez découvrir l'histoire de Kaku, un jeune garçon solitaire vivant dans les montagnes enneigées. Il vit dans un monde créé par le Dieu Saga, qui a façonné le monde en 4 éléments. Quand une force mystérieuse provoque un cataclysme, Saga disparaît et le monde se brise en quatre régions. Chacune est dominée par un Seigneur corrompu. Suivant une vieille prophétie, Kaku va tenter de restaurer l'équilibre des mondes.
Il n'est pas seul. Dans sa quête l'accompagne Piggy, un cochon volant...
On vous laisse découvrir le jeu, si ce n'est pas déjà fait, dans une toute nouvelle bande-annonce de lancement.
