(TEST) Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless : ultra légère et ultra performante

Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tout est ultra chez elle

Comme d'habitude, dans le jeu vidéo, une souris, ce n'est pas un simple accessoire. C'est une arme. Alors oui, frapper une tête avec, ça peut fonctionner. Mais là, en l'occurence, elle est tellement légère que cette souris est plutôt à garder en main et servir pour améliorer ses performances.Corsair tente une nouvelle fois de s'imposer sur le podium des souris gaming et tente aujourd'hui de faire dans la légèreté.Et si vous voulez saovir si ça fonctionne, ma foi... vous êtes à un clic de la réponse.