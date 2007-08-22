- C.Viper débarque dans Street Fighter 6

Publié le Jeudi 16 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est pas le nom d'une voiture, ça ?

C. Viper est désormais disponible dans Street Fighter 6 dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam) !Elle peut être acquise à travers le Year 3 Character Pass, le Year 3 Ultimate Pass, ou individuellement grâce aux Fighter Coins. Deux costumes sont disponibles.Ce nouveau personnage utilise des gadgets high-tech placés dans ses gants et ses bottes pour augmenter la puissance de ses attaques et la rapidité de ses déplacements.On vous laisse la découvrir en vidéos.