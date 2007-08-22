- Kaamelott Deuxième volet (partie 1) : découvrez un extrait inédit

Publié le Jeudi 16 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

C'est pas faux

Kaamelott deuxième volet - partie 1 vient de dévoiler un extrait inédit, avec Christian Clavier en guest star. On vous rappelle que le film sortira le 21 octobre en avant-première dans tout plein de cinémas et le 22 octobre, de manière plus officielle, dans les salles.Niveau scénario, les Dieux sont furax que Kaamelott ait été détruit et qu'Arthur ait épargné Lancelot. Les chevaliers de la Table Ronde sont paumés. Arthur les envoie au quatre coins du monde pour prouver, à nouveau (ou pour la première fois pour certains) leur valeur.Un film sans Perceval, qui n'a pas souhaité reprendre son rôle. Et qui ne sera pas dans le prochain non plus... et sans doute pas non plus dans les suivants.De quoi en avoir gros, non ?