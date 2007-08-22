- Retour à Silent Hill s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ambiance guillerette

Une nouvelle bande-annonce du film Retour à Silent Hill a été dévoilée. Pour rappel, il suit l'histoire du jeu vidéo Silent Hill 2. Retour à Silent Hill sortira le 4 février 2026 au cinéma.Il s'agit d'un retour dans la franchise des jeux vidéo d'horreur pour Christophe Gans, qui a déjà réalisé le premier film Silent Hill, sorti en 2006. Au casting, Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan, Roberto Campanella...On va y suivre l'histoire de James Sunderland, un jeune homme dont la femme est morte récemment. Quand il reçoit une lettre d'elle lui demandant de la rejoindre à Silent Hill, il se rend dans la ville...Bref, un film familial à voir avec ses enfants.