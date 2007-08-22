Week-end en ligne gratuit sur PS4 et PS5

Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Faites-vous plaisir

Ce week-end, PlayStation vous propose de jouer gratuitement à vos jeux en ligne, sans avoir besoin d'abbonnement PlayStation Plus.Un week-end cadeau, qui vous permettra du samedi 6 décembre à 00h01 au dimanche 7 décembre à 23h59 (heure locale) de vous connecter gratuitement et d'affronter les joueurs du monde entier.EA Sports FC, Call of Duty Black Ops 7, Battlefield 6... quel que soit votre jeu, à partir du moment où vous l'avez acheté, vous pourrez donc en profiter en ligne.Y'a plus qu'à...