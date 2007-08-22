Dernières actus
Publié le Mardi 2 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Styx: Blades of Greed, une nouvelle bande-annonce
On a grave hâte !Prévu pour le 19 février 2026, Styx: Blades of Greed est la bonne surprise de l'année prochaine. On l'attend de pied ferme, après deux premiers épisodes franchement réussis, qu'on vous conseille fortement.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre test de Styx: Master of Shadows, sorti en octobre 2014. Et celui de Styx : Shards of Darkness sorti en 2017.
De quoi vous faire convaincre, vous aussi, de l'attendre impatiemment.
Notre héros, Styx, gobelin maître des ombres et de l'infiltration, devra retrouver du Quartz, une ressource précieuse. Cette fois-ci, Styx est accompagné d'une équipe et tous voyagent à bord d'un zeppelin...
Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, pour accompagner l'annonce de la date de sortie.
