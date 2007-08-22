Dernières actus
Publié le Mardi 2 décembre 2025
Ticking Together : un jeu de plateformes cyberpunk en coop
Boum entre amisEdité par Vellichor Games, Ticking Together est un jeu de plateformes cyberpunk en coop. Vous allez incarner l'un des quatre membres d'élite de la Fédération Mondiale des Bombes. Votre mission est de transporter des bombes et tenter de ne pas les faire exploser.
La bombe a la capacité d'anéantir toute la ville. Toutes les 15 secondes, vous devez la scanner grâce à un scan de main, intégré à votre gant. Et vous devez aussi passer la bombe à vos coéquipiers, tout en sautant, glissant, grimpant et sprintant dans des niveaux complètement tortueux.
Si la bombe tombe, vous avez perdu. Si elle explose, également. Si vous oubliez de la scanner aussi...
Le jeu se joue à 4.
Il sort le 3 décembre prochain sur PC, sur Steam.
