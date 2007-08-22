Dernières actus
Publié le Lundi 1 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Pluralys, le RPG narratif est sorti
Changer le mondePluralys est un RPG narratif porté sur l'humour qui se déroule dans un univers étrange. On va suivre l'histoire d'Elie, un ou une ado, c'est au choix, qui vient de fêter ses 16 ans.
Elie est un rêveur, fan de jeux vidéo et de jeux de plateau, il (oui, j'ai choisi mon sexe histoire d'éviter la multiplication des mots écrits au féminin et masculin) qui passe son temps avec ses deux amis, Gab et Médie.
Elle vit seule (là j'ai mis féminn parce que je me suis dit qu'après tout, autant jouer la parité) avec sa mère et sa petite soeur jusqu'au jour où une personne la contacte pour lui annoncer qu'elle est la seule à pouvoir changer les choses. Oui mais changer quoi ?
Développé par le studio Ivalys, un studio indépendant québécois, le jeu Pluralys vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 13 €. Une démo est disponible gratuitement.
