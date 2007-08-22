Dernières actus
Publié le Dimanche 30 novembre 2025 à 12:00:00
L'Edito du Dimanche
Esprit de NoëlLa semaine prochaine, j’installe mon sapin de Noël.
Alors je ne sais pas vous, mais Noël revêt une importance capitale chez moi. Je veux que ça brille, que ça clignote de partout, que ça guirlande, que ça boule à chaque coin de la maison…
On vit suffisamment dans un monde de merde, entouré de débiles profonds tout le reste de l’année, pour que Noël soit un moment d’abandon, de douceur, de rêve et de beauté. En tout cas, moi, j’en ai besoin. Alors que mes colocataires (à savoir ma chère, tende et aimante épouse ainsi que mes gamines) le veuillent ou non, l’esprit de Noël, je te le fais rentrer au forceps dans la chaumière.
D’ailleurs, ce serait bien que la météo mette un peu du sien, avec des chutes de neige massives. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne neige jamais à Noël. Et ça, ça craint. Ça ruine un peu mon esprit de Noël.
Bref, j’adore cette période où l’on se met à décorer frénétiquement la maison. Enfin, frénétiquement… Je vous rassure, je suis quand même loin de la déco ricaine, too much, un peu beauf, avec du sapin artificiel à chaque tour de porte et de fenêtre, et la consommation électrique d’une petite ville uniquement avec les lumières extérieures. Je reste sobre.
Je ne dis pas que l’idée de coller un petit renne lumineux dans mon jardin ne m’a pas effleuré… mais quand j’en ai parlé à ma chère, tendre et aimante épouse, ça a été un non catégorique. Je la comprends. Elle me connait. J’aurais rapidement installé un lutin derrière, avec un sucre d’orge dans les mains, en position de l’enfoncer dans le fion du pauvre animal. Chacun son truc. Je ne vous permets pas de critique mon esprit de Noël. Sans blague.
Alors non, pas de renne ou de Bambi devant la porte d’entrée, mais un bon gros sapin dans mon salon.
J’adore les sapins. Chaque année, j’en choisis un bien massif qui prend la moitié de la pièce et dont la pointe s’encastre allègrement dans le plafond. Et oui, j’ai un salon qui fait environ 40m² mais je vous assure qu’en cherchant bien, des sapins énormes, on en trouve. Et moi, je sais bien chercher.
Ça a le don de faire râler ma chère, tendre et aimante épouse qui aimerait bien que, pour une fois, je sois un brin raisonnable dans mes excès. Mais au fond d’elle, je sais qu’elle aime ça. Je sais que j’ai réussi à embarquer toute la famille dans ma passion dévorante des fêtes de fin d’année.
Pour preuve, le budget moyen des fêtes, moi, je le dépense en calendriers de l’avent. J’adore les calendriers de l’avent. J’en achète plein. Mais quel plaisir d’ouvrir sa petite case chaque matin et d’y découvrir un petit chocolat, un petit Playmobil, un sachet de clous ou une presse à testicules. Chacun son truc. Je ne vous permets pas de critique mon esprit de Noël. Sans blague.
En parlant de testicules, d’ailleurs, j’ai une nouvelle guirlande à mettre sur le sapin cette année. Pas certain que ma chère, tendre et aimante épouse soit tout à fait d’accord, mais bon… hier, en revenant du marché, la bagnole devant moi, avec 4 jeunes de 18/20 ans à l’intérieur, a simplement balancé un énorme sac en papier remplis de détritus par la fenêtre…
Et ça, ça a particulièrement heurté mon esprit de Noël.
Alors je veux bien que la violence ne soit pas une solution. Mais il faut bien avouer que dans certains cas, elle soulage.
Putain, comment on peut encore, aujourd’hui, s’amuser à balancer ses ordures dans la Nature sans… sans… sans être un gros abruti congénital. Rhaaaaaaa, rien que d’en reparler, ça m’énerve. Je sens que je perds mon esprit de Noël, tiens. Allez, vite, je remets mon petit bonnet de Père-Noël, je ferme les yeux et je respire profondément dans la chaussette accrochée sur la cheminée pour me calmer.
La semaine prochaine, je vous ferai un tuto pour faire une guirlande lumineuse avec des dents humaines.
Il m’en reste.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
