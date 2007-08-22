(TEST) MSI MPG 321CURX QD OLED, un écran 32 pouces exceptionnel

Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plein les yeux

C'est l'une des choses qui a toujours été à l'avantage des jeux sur consoles : on peut les brancher sur de belles, grosses télévisions pour en prendre plein la tronche.Parce que généralement, on a chez soi une belle, grosse, télé. A contrario, on se tape un petit écran, pas toujours top niveau, pour jouer sur PC.Allez, sautez le pas. Il y a des écrans qui, aujourd'hui, vous changent la vie. Des écrans qui vous permettent de redécouvrir le jeu vidéo sur PC autrement. De les vivre plus intensément. D'en prendre, là aussi, plein la gueule. Plein les yeux.Nous avons eu le plaisir de tester l'un de ces écrans. Que ce soit clair : c'est le meilleur que nous ayons eu entre les mains.A vous de prendre une petite claque...