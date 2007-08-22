Dernières actus
Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Quite a Ride : poursuivi par le brouillard... en vélo
Elliot, sans E.T.Quite a ride est un jeu d'horreur dans lequel vous allez... pédaler. Sur votre petit vélo, alors que vous espériez simplement aller rendre visite à votre ami, vous parcourez des routes étranges, alors que le brouillard tente de vous dévorer.
Des créatures cauchemardesques surgissent sur la route, des laboratoires inquiétants, des forêts lugubres... restez sur la route. Et surtout, restez en vie.
Votre seul chance d'y parvenir est un téléphone sur lequel un inconnu vous donne des indications.
Quite a ride est développé par le studio indépendant anglais Goodwin Games et édité par Silve Lining Interactive. Il sortira en 2026, sur PC, sur Steam.
Une première vidéo bande-annonce a été diffusée. Elle offre un petit aperçu du gameplay.
