Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Huntsman, le jeu d'horreur avec de grosses araignées est sorti
Qui aime ces saletés de bestioles ?Développé par OnTheHouse Studios, un studio anglais, et édité par Ten Image Publishing, Huntsman est un jeu d'horreur avec plein de grosses bébettes à poils et à pattes. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 13 €. Une démo est téléchargeable gratuitement pour tester le jeu avant de l'acheter.
Dans Huntsman, vous êtes pris au piège dans un laboratoire qui en est infesté d'araignées. Petites, grosses... énormes... il y en a partout. Et vous allez devoir survivre dans ce chaos face à ces arthropodes à 8 pattes et dotés de gros crochets. Et tenter, surtout, d'en trouver la sortie...
Les araignées que vous allez rencontrer seront soit réalistes, soit surnaturelles, mais toujours de taille à vous faire flipper.
Une bande-annonce de lancement a été publiée. On vous laisse frissonner d'horreur.
