- Puzzle Parasite : SF, énigmes et batte de cricket

Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

Moche mais fun ?

Développé par Wrenfall, un studio composé de vétérans issus de PlayDead, Ubisoft, Square Enix, IO Interactive, MachineGames et Riot Games, Puzzle Parasite est un jeu de casse-tête et réflexion. Il s'inspire de titres tels que Portal ou The Talos Principle.

Paumé sur planète inconnue, équipé d'une batte de cricket sans que l'on ne sache vraiment pourquoi - mais ça peut toujours servir - vous allez devoir résoudre tout un tas d'énigmes, trouver la solution de chaque pièce pour accéder à la suivante... en solo ou en coop avec un ami.

Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle met en lumière la coopération. L'occasion aussi de découvrir quelques joyeusetés proposées par le jeu : la télékinésie synchronisée (mieux que la natation), les incidents liés à votre manque de précision, les coups de batte de cricket foirés... bref... ça s'annonce réjouissant.

Le jeu sort le 3 décembre, sur PC, sur Steam, au prix de 14,99 €.

 

 
