Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Puzzle Parasite : SF, énigmes et batte de cricket
Moche mais fun ?Développé par Wrenfall, un studio composé de vétérans issus de PlayDead, Ubisoft, Square Enix, IO Interactive, MachineGames et Riot Games, Puzzle Parasite est un jeu de casse-tête et réflexion. Il s'inspire de titres tels que Portal ou The Talos Principle.
Paumé sur planète inconnue, équipé d'une batte de cricket sans que l'on ne sache vraiment pourquoi - mais ça peut toujours servir - vous allez devoir résoudre tout un tas d'énigmes, trouver la solution de chaque pièce pour accéder à la suivante... en solo ou en coop avec un ami.
Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle met en lumière la coopération. L'occasion aussi de découvrir quelques joyeusetés proposées par le jeu : la télékinésie synchronisée (mieux que la natation), les incidents liés à votre manque de précision, les coups de batte de cricket foirés... bref... ça s'annonce réjouissant.
Le jeu sort le 3 décembre, sur PC, sur Steam, au prix de 14,99 €.
