Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On va buller

Bubble Bobble Sugar Dungeons est sorti sur PC, Nintendo Switch et PS5. Le jeu permet de retrouver Bub, le dragon cracheur de bulles, dans une nouvelle aventure. Alors qu'il se réveille dans un laboratoire, un personnage mystérieux, baptisé Dolcen, dont on ne connait pas les véritables motivations, charge Bub d'aller récupérer des trésors et des friandises. Comme Bub est curieux, et un peu con, il accepte.Notre héros va donc parcourir des donjons, qui se transforment à chaque nouvelle exploration, de manière alétoire. Et comme d'habiture, Bub devra capturer ses ennemis avec des bulles et les faire éclater ensuite pour s'en débarrasser. Au fil de son exploration, Bub pourra faire évoluter ses compétences et récupérer de nouveaux objets.Le jeu est signé Taito Corp et édité par Arc System Works.Il est disponible en version standard ou deluxe, cette dernière bénéficiant d'un artbook digital de 100 pages et de la bande-son du jeu.