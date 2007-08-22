Dernières actus
Publié le Jeudi 27 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Cowboy Life Simulator est disponible en accès anticipé
MeuhQui n'a jamais rêvé de passer sa vie à cheval, de dormir à la belle étoile à la merci des coyotes et de voir les jours s'écouler en regardant le cul des vaches ? Hein ?
Et bien vous allez pouvoir faire tout ça dans Cowboy Life Simulator. Le jeu vient de sortir en accès anticipé, sur Steam. Il est proposé à moins de 19 €.
Vous incarnez un ancien homme d'affaires qui, voulant échapper au stress de la vie, a décidé d'acheter une ferme dans l'Ouest sauvage et de se lancer dans la carrière de Cowboy.
Vous vous installez à proximité de la petite ville de Bravestand, dans le Far-West, et allez tenter de faire fortune grâce à votre ranch. Il faudra cultiver, élever, prospecter, vendre, acheter... développer vos équipements, construire de nouveaux bâtiments...
Vous pourrez aussi chevaucher librement dans l'Ouest sauvage et tenter de percer le mystère de vieilles légendes environnantes. Ah, et vous pourrez également vous faire des amis parmi la population.
Le jeu est développé par Odd Qubit et édité par RockGame SA.
