Dernières actus
Spanky Bat-A-Swing, un jeu de pl...
A.I.L.A : un jeu d'horreur et d'...
Project Motor Racing est sorti
Mexican Ninja : Tacos et baston
Publié le Mercredi 26 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Call of Duty: Black Ops 7, la saison 1 arrive le 4 décembre
Ce sera sans nousNous avons été extrêmement déçus par le dernier Call of Duty B>lack Ops 7, comme l'explique notre test. Mais si vous avez succombé à ce nouvel opus, vous serez sans doute intéressés par la sortie prochaine de la saison 1 du Season Pass.
Elle débarque le 4 décembre prochain.
Au menu, quatre nouvelles cartes directement disponibles : Fate, Utopia et Odysseus, ainsi qu'une version remasterisée de Standoff. Suivront plus tard la variante de la carte Hijacked, avec des décorations de Noël, CODMAS, ainsi que de nouvelles cartes lors de la mi-saison.
De nouveaux modes (tirés des anciens opus) seront aussi ajoutés : Cache-cache, Cailloux & Bâtons, Tireur d’élite, Une balle chargée et Jeu d’armes.
Enfin, vous pourrez piloter le Deadeye, un drone aérien équipé d’un fusil de précision. Deux deux nouvelles capacités Surcadencées seront aussi proposées.
Ce n'est pas tout.
Le mode zombie s'offre une nouvelle carte par manches : la carte Astra Malorum. Vous y affronterez le nouveau robot d'élite O.S.C.A.R. et pourrez découvrir la nouvelle arme miracle LGM-1. De nouveaux pièges seront aussi à votre disposition et de nouvelles récompenses. Ajoutez de nouveaux GobbleGums, équipements et soutien, la possibilité de s'équiper d'une troisième arme principale et d'autres améliorations encore...
Enfin, de nouvelles armes sortiront tout au long de la saison : mitraillette Kogot-7, fusil d'assaut Maddox RFB, mitrailleuse Sokol 545, arbalète NX Ravager, mitraillette Sturmwolf 45, fusil de précision Hawker HX et couteau balistique.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- (TEST) Philips GamePix 900, un vidéoprojecteur pour les gamers
Dernières Vidéos
- Cowboy Life Simulator est disponible en accès anticipé
- Sublustrum : le remake de ce jeu d'horreur annoncé
- Spellcasters Chronicles : la bêta annoncée pour le 4 décembre
- Wild Blue Skies, par l'un des créateurs de Star Fox
- Call of Duty: Black Ops 7, la saison 1 arrive le 4 décembre
- Spanky Bat-A-Swing, un jeu de plateformes inspiré des dessins-animés des années 30
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)