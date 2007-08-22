Dernières actus
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Ghost of Yotei (PS5)
La voie du samuraï est laborieuseAprès un Ghost of Tsushima surcôté, qui avait été loin de nous convaincre, sa suite débarque sur PS5. Ghost of Yotei vous renvoie à l'époque des samourais, dans une ambiance fantasmée (parce qu'en vrai, c'était loin d'être une période poétique) où vous allez partir à l'aventure dans l'espoir de venger votre famille.
Parce que j'en ai ras-le-bol des jeux ambiance médiévale-nippone, et parce que je n'avais pas accroché, du tout, au premier opus, j'ai laissé le plus grand de nos samourais tester le jeu.
Et c'est donc Walid qui s'y est collé. Lui qui parle japonais couramment, et qui porte très bien le jingasa (ça lui rappelle les plats à tajine), nous livre donc son avis sur le jeu.
