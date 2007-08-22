Dernières actus
Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
Un nouveau virageNouveau venu dans la saga Assetto, le jeu Assetto Corsa Rally débarque le 13 novembre prochain en accès anticipé. Il est développé par Supernova et Kunos Simulazioni, et édité par 505 Games. Il sera disponible sur PC, via Steam.
Ce jeu de simulation de courses de rallye se veut réaliste et précis sur les sensations, tentant d'atteindre la plus haute fidélité possible.
Développé sur une version spéciale de l'Unreal Engine 5, le jeu se tourne à 100% vers le rallye, une première pour la série, et permettra de piloter l'une des 10 voitures suivantes :
- Alfa Roméo GTA 1300 Junior Gr.2 - 1972
- Citroen Xsara WRC – 2001
- Fiat 131 Abarth Gr.4 – 1976
- FIAT 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 – 1973
- Hyundai i20N Rally2 – 2021
- Lancia Delta HF integrale EVO Gr.A – 1992
- Lancia Stratos Gr.4 – 1976
- Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B – 1984
- Mini Cooper S Gr.2 – 1964
- Peugeot 208 Rally4 – 2020
- Rallye d'Alsace - Munster
- Rallye d'Alsace - Saverne
- Rallye du pays de Galles - Hafren South
- Rallye du pays de Galles - Hafren North
