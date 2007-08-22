Dernières actus
Publié le Dimanche 19 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Saloperie de crabeUne fois n’est pas coutume, vous ne trouverez pas d’humour dans cet édito. Pas de gaudriole. Pas de bon mot. Pas de trait d’esprit.
C’est un édito assez particulier. Et particulièrement difficile à écrire, parce que le thème est très personnel, très délicat à aborder. Et surtout, pas spécialement joyeux.
Voilà. J’ai un cancer de la moëlle osseuse.
Rangez vos larmes. Rangez votre compassion. Rangez votre pitié. Je n’ai besoin de rien de tout ça et de toute manière, ça n’y changerait rien.
J’avais quelques douleurs dans le bas du dos depuis… depuis longtemps, en fait, à bien y réfléchir. Une raideur au réveil. Et sur ces dix dernières années, j’ai eu régulièrement des douleurs au dos, ou aux cervicales. C’est lié à un cancer. Un cancer de la moëlle osseuse. Fatal dans les 5 années à venir. Comme moi, j’ai ces douleurs depuis bien plus longtemps, je suis un miraculé. Mais le miracle arrive forcément à sa fin à un moment ou à un autre. Il ne doit me rester que quelques semaines à vivre. J’ai bien peur de pas être là à Noël.
Alors on n’est pas non plus totalement sûr de l’avancée de ce cancer, parce que je n’ai pas passé d’examen. Mais les articles qui paraissent sur Internet sont formels : j’ai un cancer. Grave. De la moëlle osseuse. Des articles récurrents et réguliers qui s’affichent sur mon fil d’actualité. Tous les jours. Et à leur lecteur, aucun doute : je suis atteint d’un cancer de la moëlle osseuse.
Pour couronner le tout, j’ai aussi un cancer colorectal.
Il y a peu, j’ai eu une forte envie d’aller aux toilettes. A deux doigts d’y arriver trop tard tellement c’était violent, incontrôlable… Au début j’ai tout de suite pensé au repas que je venais de faire, trop copieux, trop gras, pas spécialement très frais non plus… Mais juste après, je suis tombé sur un article qui expliquait les symptômes de ce type de cancer. Ça en fait partie. Ça et le fait que de temps en temps, j’ai un peu mal au ventre. Et c’est corroboré par plein d’études réalisées auprès d’au moins 5 ou 6 patients. En tout cas, c’est difficile à vivre, deux cancers en même temps.
Sauf que j’ai aussi un cancer du cerveau.
De temps en temps j’ai mal à la tête. Et le matin, j’ai parfois des nausées. Je suis tombé sur un article qui est très clair là-dessus : c’est soit un cancer du cerveau, soit une grossesse. Après mûre et intense réflexion, je me suis dit que ça ne pouvait pas être une grossesse. Je suis trop vieux pour ça. C’est donc un cancer. D’autant plus que j’ai un sommeil perturbé ces derniers temps. Ces derniers mois. Ces dernières années, en fait. Un autre symptôme lié à ce type de cancer. En tout cas, c’est difficile à vivre, trois cancers en même temps.
Je ne sais pas aussi si je dois évoquer mon cancer de la prostate.
Pendant les dernières vacances, je me levais souvent la nuit pour aller aux toilettes. J’allais, d’ailleurs, souvent aux toilettes. Un symptôme évident de cancer de la prostate pour les gens de mon âge, selon un article suggéré par Internet. En tout cas, c’est difficile à vivre, quatre cancers en même temps.
Ça fait surtout beaucoup pour un seul homme qui, déjà, a du diabète de type 1, 2 et 3.
Cela dit, au final, je sais que je vivrais mes derniers mois avec légèreté et insouciance, en raison d’un Alzheimer avancé.
Enfin, quand je parle de mois… c’est ambitieux. J’ai tellement souvent mal au bras gauche que je me sais atteint de fréquents mini-AVC. Ce qui expliquerait la perte de l’acuité visuelle, les douleurs au réveil, les douleurs après le sport et j’en passe. Ma chère, tendre et aimante épouse m’a fait remarquer que je dors sur le côté gauche, avec mon bras gauche sous ma tête, et que c’est peut-être pour ça que j’ai parfois mal au bras le matin. Elle est vraiment naïve. Comme si elle s’y connaissait mieux que les sites de santé sur Internet.
Si je suis toujours en vie la semaine prochaine, je vous parlerai des articles sur les prothèses auditives, les culottes anti-fuites urinaires et des chaussures pour seniors.
J’aimerais quand même bien connaître l’âge que me donne cette saloperie de fil d’actualité. Et qui écrit ces saloperies d’articles de merde. Et pourquoi n’importe quel symptôme à la con est synonyme de cancer dans ces articles. De merde.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
