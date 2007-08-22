- Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont désormais disponibles

Confort et commandes

Poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox.

Boutons ABXY / Croix directionnelle / Gâchettes analogiques Hall L & R / Bumpers L & R / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Menu / Centre de commande / Bibliothèque / 2 boutons arrière / 2 sticks / retour haptique HD / IMU 6 axes

