Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont désormais disponibles
Chères, mais c'est de la balleMicrosoft et Asus viennent de lancer leurs deux consoles portables, la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X.
Basées sur l'architecture de la série Rog Ally d'Asus, elles sont destinées à accéder aux jeux Xbox et PC prioritairement. Les deux modèles permettent de jouer de manière native, via le cloud, ou à distance avec votre console Xbox.
Elles sont vendues au prix de 599 € (Rog Xbox Ally) et 899 € (Rog Xbox Ally X).
De nombreux jeux sont compatibles : Gears of War: Reloaded, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 ou encore Hollow Knight: Silksong. La liste complète peut être consultée ici.
Juste pour le plaisir, on vous recolle les caractéristiques techniques des deux consoles.
|ROG Xbox Ally
|ROG Xbox Ally X
|Confort et commandes
|Poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox.
Boutons ABXY / Croix directionnelle / Gâchettes analogiques Hall L & R / Bumpers L & R / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Menu / Centre de commande / Bibliothèque / 2 boutons arrière / 2 sticks / retour haptique HD / IMU 6 axes
|Poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox, offrant un confort optimal tout au long de la journée, avec des gâchettes à retour d’impulsion pour un meilleur contrôle.
Boutons ABXY / Croix directionnelle / Gâchettes à retour d’impulsion L & R / Bumpers L & R / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Bouton Menu / Bouton Centre de commande / Bouton Bibliothèque / 2 boutons arrière programmables / 2 sticks analogiques taille réelle / Retour haptique HD / Capteur de mouvement 6 axes (IMU)
|Processeur
|AMD Ryzen™ Z2 A Processor
|AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor
|Mémoire
|16GB LPDDR5X-6400
|24GB LPDDR5X-8000
|Stockage
|SSD M.2 2280 – 512 Go (facilement remplaçable)
|SD M.2 2280 – 1 To (facilement remplaçable)
|Écran
|PS 7” FHD (1080p), 500 nits, 16:9
120 Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + revêtement anti-reflet DXC
|PS 7” FHD (1080p), 500 nits, 16:9
120 Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + revêtement anti-reflet DXC
|Connectique (I/O)
|2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0)
1x lecteur microSD UHS-II
1x prise audio combo 3,5 mm
1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC)
1x 3.5mm Combo Audio Jack
|1x USB4 Type-C (DisplayPort 2.1™ / Power Delivery 3.0 / Thunderbolt 4)
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
1x lecteur microSD UHS-II
1x prise audio combo 3,5 mm
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0
1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode)
|Connectivité
|Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4
|Dimensions & Poids
|290.8*121.5*50.7mm
670g
|290.8*121.5*50.7mm
715g
|Batterie
|60Wh
|80W
|Inclus dans la boîte
|ROG Xbox Ally, chargeur 65 W, support
|ROG Xbox Ally X, chargeur 65 W, support
