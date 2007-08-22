- JDM: Japanese Drift Master annoncé sur consoles

Publié le Vendredi 17 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

De la gomme sur l'asphalte

JDM: Japanese Drift Master est sorti en mai dernier sur PC. Il est signé Gaming Factory, un studio de développement polonais, et édité par 4Divinity.Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de courses, de drift, au volant de voitures nippones. Le jeu propose d'ailleurs une histoire, puisqu'on va incarner Touma, un pilote polonais qui veut se faire un nom sur la scène de la conduite dans les rues. Avec l'aide de potes japonais, il va se lancer dans des courses de drift.Plus de 250 kms de routes japonaises et des voitures de chez Nissan, Subaru ou Mazda sont prévues. Le jeu se présentera avec des cinématiques inspirées des mangas dessinés. Et avec de l'insupportable J-Pop en bande-son.Le jeu sort le 21 novembre sur Xbox Series et début 2026 sur PS5.