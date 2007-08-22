Dernières actus
Publié le Jeudi 16 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Chiklet’s Human Products : vengez les poulets, mangez des humains !
Y'en a qu'ont essayé...Y'en a marre de manger des poulets. Maintenant, il va falloir changer les choses. Vous incarnez un poulet qui doit aider sa ferme à progresser, se développer.
Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle ferme.
Vous allez devoir chasser des humains sauvages... et les manger. Créez des recettes, récupérer la viande, les os, les cheveux, la peau, développez votre ferme avec ces ressources et capturez encore plus d'humains...
Il est temps que les rôles s'inversent !
Développé par YK GAmes Studio et édité par RockGame, Chiklet’s Human Products sortira dans les prochaines semaines, sur PC, via Steam.
