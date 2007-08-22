Dernières actus
Publié le Jeudi 4 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Dstroy 2 : un Bomberman pour 2026
C'est de la bombe, bébéDstroy 2 est un jeu de tyèpe Bomberman, jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs en local. Il est développé par Fully Bugged, un studio indépendant et sortira en 2026 sur PC, sur Steam.
Trois modes sont prévus sur le jeu. Un mode aventure en solo ou en coop. Un mode tournois, 2 à 4 joueurs en Vs, proposant 3 types de jeux différents (classique, Roots et Paints) ayant chacun son gameplay. Et le mode survie, en solo ou en coop.
En gros, le jeu consiste à faire péter les ennemis à base de bombes, dans des labyrinthes. C'est basique, c'est simple, c'est fun. Donc, c'est à tester.
Le jeu propose une démo gratuite, actuellement. Et vous pouvez le découvrir en vidéo :
