(TEST) Beneath (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu sous l'eau

Vous n'avez sans doute jamais lu Lovecraft. Finalement, en proportion aux nombre de personnes qui connaissent - du moins de loin - les oeuvres du bonhomme, peu les ont réellement lues.Le succès, H.P. Lovecraft le doit surtout... au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Incontournable dans les années 80/90, il est devenu une vraie référence en matière d'horreur et d'ambiance angoissante.Les deux univers, jeux de rôle papier et jeux vidéo, ayant toujours été proches, l'influlence a été comme une évidence. Et depuis ces années-là, les jeux qui s'inspirent de HP Lovecrfaft sont légion. Vraiment.Mais sont-ils vraiment tous bons ? Pas vraiment...