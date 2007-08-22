Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre

Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Petit mois sympa

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 2 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Monster Train 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 3 décembre - Game Pass Premium

Spray Paint Simulator (Cloud, Console et PC) - le 3 décembre - Game Pass Premium

33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Console et PC) - le 4 décembre - Game Pass Premium

Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, Console et Xbox Series X|S) - le 4 décembre - Game Pass Premium

Routine (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 4 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Death Howl (PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dome Keeper (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ultimate Sheep Raccoon (Cloud, Console et PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mortal Kombat 1 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 10 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Console et PC) - le 11 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Sea of Thieves : Saison 18 – 11 décembre

Dead by Daylight : Événement « Bone Chill » – à partir du 9 décembre

Palworld : Mise à jour « Home Sweet Home » – 17 décembre

PUBG Battlegrounds : Pack Survivant Exclusif (Console) – Disponible dès aujourd’hui

Delta Force : Craft Your Precision (Xbox Series X|S) – Disponible dès aujourd’hui

The Crew Motorfest : Pack Toyota Supra LBWK Edition (Cloud, Console et PC) – Disponible dès aujourd’hui

Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)

Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)

Wildfrost (Cloud, Console et PC)

Carrion (Cloud, Console et PC)

Hell Let Loose (Cloud, Console et PC):

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus additionnels :Avantages en jeuIls nous quittent le 15 décembre :Ils nous quittent le 31 décembre