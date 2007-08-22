Dernières actus
Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre
Petit mois sympaTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
- Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 2 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Monster Train 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 3 décembre - Game Pass Premium
- Spray Paint Simulator (Cloud, Console et PC) - le 3 décembre - Game Pass Premium
- 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Console et PC) - le 4 décembre - Game Pass Premium
- Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, Console et Xbox Series X|S) - le 4 décembre - Game Pass Premium
- Routine (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 4 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Death Howl (PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Dome Keeper (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ultimate Sheep Raccoon (Cloud, Console et PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Mortal Kombat 1 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 10 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Console et PC) - le 11 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Sea of Thieves : Saison 18 – 11 décembre
- Dead by Daylight : Événement « Bone Chill » – à partir du 9 décembre
- Palworld : Mise à jour « Home Sweet Home » – 17 décembre
- PUBG Battlegrounds : Pack Survivant Exclusif (Console) – Disponible dès aujourd’hui
- Delta Force : Craft Your Precision (Xbox Series X|S) – Disponible dès aujourd’hui
- The Crew Motorfest : Pack Toyota Supra LBWK Edition (Cloud, Console et PC) – Disponible dès aujourd’hui
- Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)
- Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)
- Wildfrost (Cloud, Console et PC)
- Carrion (Cloud, Console et PC)
- Hell Let Loose (Cloud, Console et PC):
