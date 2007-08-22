Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre

Dernières actus

Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychos...

Week-end en ligne gratuit sur PS...

Cosminers : le jeu de minage en ...

(TEST) Hyke : Nothern Light(s) (...

Styx: Blades of Greed, une nouve...

 

Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre

Petit mois sympa

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.

Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.

Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
  • Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 2 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Monster Train 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 3 décembre - Game Pass Premium 
  • Spray Paint Simulator (Cloud, Console et PC) - le 3 décembre - Game Pass Premium 
  • 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Console et PC) - le 4 décembre - Game Pass Premium 
  • Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, Console et Xbox Series X|S) - le 4 décembre - Game Pass Premium 
  • Routine (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 4 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
  • A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Death Howl (PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
  • Dome Keeper (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Ultimate Sheep Raccoon (Cloud, Console et PC) - le 9 décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
  • Mortal Kombat 1 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 10 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Console et PC) - le 11 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
Mises à jour et contenus additionnels :
  • Sea of Thieves : Saison 18 – 11 décembre
  • Dead by Daylight : Événement « Bone Chill » – à partir du 9 décembre
  • Palworld : Mise à jour « Home Sweet Home » – 17 décembre
Avantages en jeu
  • PUBG Battlegrounds : Pack Survivant Exclusif (Console) – Disponible dès aujourd’hui
  • Delta Force : Craft Your Precision (Xbox Series X|S) – Disponible dès aujourd’hui
  • The Crew Motorfest : Pack Toyota Supra LBWK Edition (Cloud, Console et PC) – Disponible dès aujourd’hui
Ils nous quittent le 15 décembre :
  • Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)
  • Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)
  • Wildfrost (Cloud, Console et PC)
 Ils nous quittent le 31 décembre
  • Carrion (Cloud, Console et PC)
  • Hell Let Loose (Cloud, Console et PC):

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado

- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

Articles préférés

- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025

- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour

- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là

- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien

- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date

- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub

Dernières Vidéos

- 007 First Light dévoile un carnet de développeurs

- Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition sort le 15 décembre

- Clean Up Earth : soutenez la WWF avec une nouvelle démo

- Dstroy 2 : un Bomberman pour 2026

- Le GeForce RTX Battlefield REDSEC Challenge en live sur Twitch le 14 décembre

- Gang of Frogs : un shoot de grenouilles en coop

- Retour à Silent Hill s'offre une nouvelle bande-annonce

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54995-xbox-game-pass-abonnement-jeux-gratuits