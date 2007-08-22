Dernières actus
Publié le Mercredi 3 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Cosminers : le jeu de minage en coop se dévoile un peu plus
Dans l'espace, personne ne vous entend chanter du Pierre BacheletNouvelle bande-annonce pour Cosminers, ce jeu dans lequel vous allez incarner un mineur dont le but est de récupérer des ressources sur des planètes aliens.
On vous rappelle que le jeu est jouable en coop jusqu'à 4 joueurs. Et que c'est bien plus drôle ainsi.
Il vous faudra récupérer du minerai et, ensuite, l'utiliser pour construire des outils, des armes, mais aussi pour construire votre base. Attention, la nuit, des monstres peuvent vous attaquer. Vous devrez alors vous défendre. D'exploration en découvertes, vous pourrez même ajouter de nouveaux modules, de nouvelles technologies et acquérir de nouvelles capacités pour être plus performant.
Cosminers est développé par le studio indépendant Gravity Rifters. Il sortira sur PC, sur Steam, au premier trimestre 2026.
Et voici la nouvelle vidéo :
