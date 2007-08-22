(TEST) Hyke : Nothern Light(s) (PC, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 2 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est pas sorcière !

Un univers manga très prononcé. Un jeu en pixel art qui n'est pas sans rappeler les premiers Zelda et autres JRPG des années 90.Et puis il y a des sorcières. Plein de petites sorcières, chacune avec ses propres compétences et ses propres capacités.Hyke : Nothern Light(s) avait tout, sur le papier, pour être une bonne petite surprise et vous faire découvrir un monde sympa, gentillet, bref, une sorte d'intro au genre action-JRPG.Malheureusement, tout ne se passe pas forcément comme prévu...