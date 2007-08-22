Dernières actus
Publié le Mardi 2 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
G-Rebels : le jeu de shoot aérien sort début 2026
Il est encore temps de commander un joystick pour NoëlOn l'espérait pour cette année, ce sera finalement début 2026. Le jeu G-Rebels, développé par Reakktor Studios et édité par Senatis, sera disponible en accès anticipé l'année prochaine, donc, sur PC, via Steam.
Il s'agit d'un jeu de shoot et simulation de vol en vue première personne.
Vous allez être plongé en 2684, alors que la Terre a été ravagée par des catastrophes climatiques et qu'elle est quasiment entièrement recouverte par les mers. Les survivants se massent dans des mégapoles flottantes où les gouvernements font règner l'ordre par tous les moyens.
Vous êtes un pilote de planeur. Vous devez combattre le crime et escorter les convois.
Quelques 12 000 km² vous attendent dans le jeu, librement explorables. Vous pourrez remplir des missions de chasseur de prime, d'escorte, de garde du corps, de pilote de course, de mercenaire, de pirate, de chasseur d'artefact...
Bonne nouvelle, le jeu sera aussi jouable en VR. Ça devrait bien rendre.
Pas de nouvelle vidéo, alors on vous recolle l'ancienne.
