Publié le Lundi 1 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Ayasa: Shadows of Silence est sorti
Inside LimboInitialement prévu pour septembre, Ayasa: Shadow of Silence vient tout juste de sortir, avec un petit peu de retard, donc. C'est un jeu développé par le studio indépendant Aya Games. Il est disponible sur PC, via Steam.
Dans Ayasa: Shadow of Silence, vous allez arpenter le Monde Inversé. Un monde existant depuis des millénaires, garant de la stabilité entre le bien et le mal. Il est composé de six univers distincts : Foi, Espoir, Amour, Avarice, Indifférence, et Trahison. Un monde protégé par Tas l'absolu.
Mais Tas a disparu et aujourd'hui,, l'équilibre est rompu. Le mal se propage et corrompt notre monde.
Ayasa va traverser ces univers pour rétablir l'équilibre. Il lui faudra, pour ça, retrouver la lumière abandonée par Tas.
Ayasa: Shadow of Silence est un jeu de plateformes, à base de puzzles, d'exploration, d'énigmes à résoudre, qui vous plonge dans un univers sombre et horrifique. Les développeurs avouent s'être inspirés de Limbo et Inside, les deux jeux signés du studio Playdead.
