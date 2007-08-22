Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Dernières actus

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes du Black Frid...

Gog.com, les soldes du Black Fri...

(TEST) MSI MPG 321CURX QD OLED, ...

Huntsman, le jeu d'horreur avec ...

 

Publié le Lundi 1 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Black Friday

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.

Voici le top :
  1. Steam Deck
  2. ARC Raiders
  3. Cyberpunk 2077
  4. Where Winds Meet
  5. Battlefield 6
  6. EA SPORTS FC 26
  7. Counter-Strike 2
  8. Euro Truck Simulator 2
  9. INAZUMA ELEVEN : Victory Road
  10. Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE
  11. Dispatch
  12. Mount & Blade II: Bannerlord
  13. Anno 117: Pax Romana
  14. F1 25
  15. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  16. Euro Truck Simulator 2 - Nordic Horizons
  17. Call of Duty: Black Ops 7
  18. The Witcher 3: Wild Hunt
  19. Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
  20. Red Dead Redemption 2

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado

- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

Articles préférés

- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025

- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour

- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là

- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien

- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date

- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub

Dernières Vidéos

- Assassin’s Creed Shadows sort aujourd'hui sur Nintendo Switch 2

- Geo-Political Simulator 2026 Edition est sorti

- Ticking Together : un jeu de plateformes cyberpunk en coop

- G-Rebels : le jeu de shoot aérien sort début 2026

- Dadum The Dice : jouez un dé

- Pluralys, le RPG narratif est sorti

- Captain Wayne: Vacation Desperation est sorti

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54981-top-ventes-jeux-video-pc-steam-classement