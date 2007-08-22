Dernières actus
Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi
Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
La foire à la truite
Vous pourrez ainsi élever du poisson dans des fermes aquacoles, gérer leur nourriture via des usines de production ou bien aller en mer pour chercher le saumon sauvage autres écailleux bien gras. Et puisqu’on est dans les hautes-terres d’Ecosse, il ne faudra pas se priver d’acquérir des châteaux pour les rénover et faire prospérer vos domaines. De nouvelles machines sont incluses dont nous vous avions déjà fait la liste ici.
Ce DLC 100% Scott est sorti sur PC ainsi que sur PS5 et Xbox Series X/S et est aussi disponible en pack avec le jeu de base si vous ne l’avez pas déjà.
